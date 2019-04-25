Экономика

Доля убыточных компаний в России увеличилась до 34,4%TatCenter 05:12

Доля убыточных компаний с января по февраль 2019 года увеличилась до 34,4%. Год назад этот показатель составлял на 2 процентных пункта меньше, пишет «Прайм» со ссылкой на Росстат.
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Коммерсантъвчера в 18:36

Росстат назвал долю убыточных организаций в России

RT на русскомвчера в 09:46

Росстат: доля убыточных организаций в России в январе-феврале выросла до 34,4%

ТАССвчера в 11:08

Прибыль предприятий РФ выросла в первом квартале более чем на 40%

News.ruвчера в 10:15

Доля убыточных организаций в РФ выросла в январе—феврале почти до 35%

Росбалтвчера в 11:18

Доля убыточных организаций в РФ в январе-феврале выросла до 34,4%

ПРАЙМвчера в 09:31

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

REGNUMвчера в 10:03
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:23
Политика

Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева

Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Технологии

Бесплатный сервис для реставрации старых фото запустят в Сети к 9 мая

Первый в России бесплатный онлайн-сервис для реставрации старых фотографий к празднику 9 мая запускает интернет-холдинг Mail.Ru Group.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.
Обновлено в 00:37
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Общество

По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек

Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

У родившей Стриженовой отбирают ребенка

Обновлено 24 апреля в 08:38
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Футбол

«Ювентус» заинтересовался Фекиром

Атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Общество

Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Авто

LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Обновлено в 03:16
Политика

«Грузинские снайперы»: призрак третьей силы (Тиждень, Украина) (Украïнський тиждень)

Пятеро обвиняемых — Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин — уже ожидают в стеклянном «аквариуме».
Обновлено 23 апреля в 05:41
Кино

Гей впервые появится в новых «Мстителях»

Персонаж нетрадиционной ориентации появится в боевике "Мстители: Финал".
Обновлено в 04:58
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