Доля убыточных компаний в России увеличилась до 34,4%TatCenter 05:12

Доля убыточных компаний с января по февраль 2019 года увеличилась до 34,4%. Год назад этот показатель составлял на 2 процентных пункта меньше, пишет «Прайм» со ссылкой на Росстат.

Доля убыточных компаний в России увеличилась до 34,4%

Политика Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.

Технологии Бесплатный сервис для реставрации старых фото запустят в Сети к 9 мая Первый в России бесплатный онлайн-сервис для реставрации старых фотографий к празднику 9 мая запускает интернет-холдинг Mail.Ru Group.

Происшествия Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.

Общество Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Интернет Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.

Политика Путин стал почетным доктором университета Цинхуа Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Политика Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Общество По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Происшествия Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.

Футбол «Ювентус» заинтересовался Фекиром Атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ювентуса».

Происшествия В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Общество Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».

Политика Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.

Авто LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.