Экономика
Доля убыточных компаний в России увеличилась до 34,4%TatCenter 05:12
Доля убыточных компаний с января по февраль 2019 года увеличилась до 34,4%. Год назад этот показатель составлял на 2 процентных пункта меньше, пишет «Прайм» со ссылкой на Росстат.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Политика
Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева
Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Технологии
Бесплатный сервис для реставрации старых фото запустят в Сети к 9 мая
Первый в России бесплатный онлайн-сервис для реставрации старых фотографий к празднику 9 мая запускает интернет-холдинг Mail.Ru Group.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Интернет
Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей
Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.
Обновлено в 00:37
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
Обновлено 24 апреля в 08:38
Футбол
«Ювентус» заинтересовался Фекиром
Атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Авто
LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
«Грузинские снайперы»: призрак третьей силы (Тиждень, Украина) (Украïнський тиждень)
Пятеро обвиняемых — Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин — уже ожидают в стеклянном «аквариуме».
Обновлено 23 апреля в 05:41
Кино
Гей впервые появится в новых «Мстителях»
Персонаж нетрадиционной ориентации появится в боевике "Мстители: Финал".
Обновлено в 04:58