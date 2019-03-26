Экономика
Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 35,8%ПРАЙМ вчера в 09:12
Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,8%, сообщил во вторник Росстат.
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Авто
BMW повысит цены на большинство моделей с 1 апреля
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков прокомментировал задержание Абызова
Кремль не имеет мнения по поводу задержания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 05:58
Экономика
Аварийному жилью выписали субсидии
Обновлено 25 марта в 16:14
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Обновлено вчера в 16:40
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Футбол
В Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»
В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Метрового варана нашли под Кингисеппом
В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Хоккей
ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ
Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.
Обновлено в 04:44
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Вера Брежнева мечтает о третьем ребенке
Вера Брежнева является дважды мамой.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Жасмин ответила на обвинения в покупке «китайского барахла»
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Наука
Ученые предупредили о скором появлении беспохмельного алкоголя
Обновлено в 00:42