Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 35,8%ПРАЙМ вчера в 09:12

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,8%, сообщил во вторник Росстат.

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 35,8%

Шоу-бизнес Ланской ответил на обвинения касательно Началовой Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.

Культура Минкульт объединит Александринский и Волковский театры Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

Политика Песков прокомментировал задержание Абызова Кремль не имеет мнения по поводу задержания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Общество В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.

Происшествия В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ» В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.

Происшествия Метрового варана нашли под Кингисеппом В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.

Хоккей ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.