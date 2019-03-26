Экономика

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 35,8%ПРАЙМ вчера в 09:12

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,8%, сообщил во вторник Росстат.
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Доля убыточных организаций в России выросла в январе почти до 36%

Росбалтвчера в 10:45

Доля убыточных организаций в России в январе увеличилась до 35,8%

Rambler News Serviceвчера в 09:02

Прибыль предприятий РФ в январе выросла на 24,7%- Росстат

Финмаркетвчера в 09:17

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 35,8%

ПРАЙМвчера в 09:12

Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

ТАССвчера в 09:05

Доля убыточных организаций в России достигла 35,8%

REGNUMвчера в 09:44

Росстат: доля убыточных организаций в РФ выросла в январе

News.ruвчера в 08:59
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Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
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«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
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В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.
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Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.
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Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
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Жасмин ответила на обвинения в покупке «китайского барахла»

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Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы

26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
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