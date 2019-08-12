Экономика

Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населенияНГС 20:59

Оказалось, что таких семей в Новосибирской области — 12,8%. На первом месте среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь доля среднего класса 45,2%.
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РИА Новости17:17

Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения

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