Экономика
Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населенияНГС 20:59
Оказалось, что таких семей в Новосибирской области — 12,8%. На первом месте среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь доля среднего класса 45,2%.
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Исследование: более четверти всех семей на Сахалине можно отнести к среднему классу
SakhalinMedia.ru22:00
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