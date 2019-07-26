Каждая четвертая семья в России воспринимает размеры коммунальных платежей как неподъемные: 23 процента опрошенных "Ромир" заявили, что из-за этого не все могут оплачивать счета. Доля подобных заявлений выросла за три года почти в два раза (с 12 процентов в 2016 году).

Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года

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