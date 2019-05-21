Экономика
Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%Коммерсантъ вчера в 21:22
Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в первом квартале сократилась на 1,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол
Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал»
Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
Обновлено в 03:22
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду
Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Галкин построит часовню для Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин планирует построить часовню для певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Экономика
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»
«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Самолет морской пехоты разбился в США
Штурмовик 2-й авиаэскадрильи США потерпел крушение в районе города Хэйвлок Северной Каролине.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Обновлено в 07:02
Политика
Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться
Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Экономика
ЦБ: страховщик НАСКО не пускал временную администрацию в офис
"Члены временной администрации не были допущены в здание офиса НАСКО на Золоторожском валу в Москве, где находятся сервер с электронными базами данных, основная часть бухгалтерской и финансовой документации", сообщили в ЦБ.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Наука
Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям
Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22
Политика
В Абхазии проходят акции протеста и блокируются дороги
Обновлено в 04:25
Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимации
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Башкирии за изнасилование 16-летней пациентки осуждён психотерапевт
В Башкирии 54-летний мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Обновлено в 01:12
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08