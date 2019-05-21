Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%Коммерсантъ вчера в 21:22

Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в первом квартале сократилась на 1,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%

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