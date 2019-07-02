Экономика
Доля потребления в структуре ВВП снизилась до 72,2%Саминвестор 01:24
В I квартале 2019 года доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП снизилась до 72,2% с 73,7% годом ранее. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
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