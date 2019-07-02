Экономика
Доля потребления в структуре ВВП снизилась до 72,2%Саминвестор 01:24
В I квартале 2019 года доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП снизилась до 72,2% с 73,7% годом ранее. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
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Как рассказал актер на встрече с курчатовцами, если съемки завершатся успешно, то фильм выйдет уже осенью 2020 года.
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Авто
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Интернет
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На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
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Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
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Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Политика
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Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Наука
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При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружия
Обновлено в 19:29
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика
Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином
Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Транспорт
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Обновлено в 19:18
Футбол
Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»
«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
Обновлено в 20:18
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Футбол
Зе Луиш покинул московский «Спартак»
Обновлено в 07:44
Технологии
Оператора связи уличили в бойкоте закона о блокировке анонимных сим-карт
Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
ДНР пожалела жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса
Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в Минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова ужаснулась условиями жизни населения «украинской» части Донбасса.
Обновлено 30 июня в 03:38
Шоу-бизнес
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Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46