В I квартале 2019 года доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП снизилась до 72,2% с 73,7% годом ранее. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Доля потребления в структуре ВВП снизилась до 72,2%

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