Доля овощей с нитратами в России увеличиласьLenta.ru 02:12

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доля овощей с нитратами в России увеличилась

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