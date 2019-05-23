Общество
Доля овощей с нитратами в России увеличиласьLenta.ru 02:12
Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Кино
Новый фильм Кристофера Нолана обзавёлся названием и кастом
Следующий крупный проект от Кристофера Нолана наконец получил название — «Догмат» (Tenet).
Обновлено в 02:09
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Политика
Володин поддержал отмену визового режима с Вьетнамом
Глава Госдумы Вячесав Володин заявил, что пришло время отменить визовый между Россией и Вьетнамом.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Лучше импортного оказалось российское вино – Роскачество
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Заставим разочароваться»: США грозит сборной России перед матчем ЧМ
"Красная машина" встретится в четвертьфинале турнира с принципиальным соперником - командой США, которая не лучшим образом провела групповой этап, но твердо намерена исправиться, "сорвать планы россиян и заставить их разочароваться".
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году
Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин
Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено 21 мая в 14:38
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото
"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 03:45