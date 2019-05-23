Общество

Доля овощей с нитратами в России увеличиласьLenta.ru 02:12

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

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Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

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В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году

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В России почти вдвое выросло количество вредных овощей

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Телеканал 360°00:33

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году

ПРАЙМвчера в 20:29
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Новый фильм Кристофера Нолана обзавёлся названием и кастом

Следующий крупный проект от Кристофера Нолана наконец получил название — «Догмат» (Tenet).
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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
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Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
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Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
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«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
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Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
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Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
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Глава Госдумы Вячесав Володин заявил, что пришло время отменить визовый между Россией и Вьетнамом.
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В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
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Обновлено в 02:32
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«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
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Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
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«Заставим разочароваться»: США грозит сборной России перед матчем ЧМ

"Красная машина" встретится в четвертьфинале турнира с принципиальным соперником - командой США, которая не лучшим образом провела групповой этап, но твердо намерена исправиться, "сорвать планы россиян и заставить их разочароваться".
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В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году

Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
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Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин

Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
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Армия и оружие

Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР

По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото

"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 03:45
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