Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ вырослаREGNUM 20:47

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Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России. Номинальный объем ОФЗ нерезидентов составил около 2,56 трлн рублей.
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Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла

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