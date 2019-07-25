Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ вырослаREGNUM вчера в 20:47
Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России. Номинальный объем ОФЗ нерезидентов составил около 2,56 трлн рублей.
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ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА 1 ИЮЛЯ - 30,8% ПРОТИВ 30% НА 1 ИЮНЯ -- ДАННЫЕ ЦБР
Financial Oneвчера в 09:15
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
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