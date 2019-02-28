Доля нерезидентов в российских ОФЗ в январе выросла до 25%ТАСС вчера в 08:26

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 февраля 2019 года выросла до 25% против 24,4% по итогам декабря, сообщил ЦБ РФ.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в январе выросла до 25%

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