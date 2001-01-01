Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в январе выросла до 25%ТАСС вчера в 08:26
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 февраля 2019 года выросла до 25% против 24,4% по итогам декабря, сообщил ЦБ РФ.
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Нерезиденты увеличили долю вложений в ОФЗ до 25,0% в отсутствие санкционных новостей
Financial Oneвчера в 08:25
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Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии
В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Уфе совершил аварийную посадку самолёт со 123 пассажирами
Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью.
Обновлено в 00:22
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 21:27
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка
В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»
Россия намерена построить два эсминца типа "Лидер" к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Роскачество не нашло в России настоящих пельменей
Роскачество не обнаружило в России настоящих пельменей.
Обновлено 25 февраля в 22:30
Армия и оружие
Американский генерал признал бессилие США против российских ракет
Генерал признал, что новые крылатые и гиперзвуковые ракеты, разработкой которых активно занимаются в России, могут стать серьезной проблемой для Америки.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Полиция прервала прямую линию с Ходорковским в «Открытой России»
Вместо прямой линии с Ходорковским на YouTube шла трансляция происходящего возле офиса «Открытой России».
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина
Внесенный в конгресс законопроект предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников».
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками
Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов
Обновлено вчера в 13:55
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В российских городах проходят акции памяти Немцова
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским»
Команда действующего президента Украины Петра Порошенко обвиняет шоумена Владимира Зеленского в "пророссийскости", чтобы лишить голосов на предстоящих выборах, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Ким Чен Ын подтвердил готовность провести денуклеаризацию
Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь подтвердил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что готов провести денуклеаризацию.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В многоквартирном доме под Смоленском произошел хлопок газа
Обновлено вчера в 23:18