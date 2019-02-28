Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в январе выросла до 25%ТАСС вчера в 08:26

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 февраля 2019 года выросла до 25% против 24,4% по итогам декабря, сообщил ЦБ РФ.
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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 25%

Саминвестор01:00

Банк России: доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась в январе до 25%

Вести.Финансвчера в 09:25

В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась до 25%

Финмаркетвчера в 08:25

Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 25%

News.ruвчера в 08:39

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в январе выросла до 25%

ТАССвчера в 08:26

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 февраля выросла до 25%

Finam.Ruвчера в 08:42

Нерезиденты увеличили долю вложений в ОФЗ до 25,0% в отсутствие санкционных новостей

Financial Oneвчера в 08:25
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика

Трамп назвал причину прекращения переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп только что закончил пресс-конференцию по результатам неожиданно прервавшегося саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, текстовую трансляцию пресс-конференции вела The Guardian.
Обновлено в 03:28
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Общество

ФСБ завела новые дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

В российской ФСБ рассказали о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, которые создали "китовую тюрьму" в Приморье.
Обновлено в 03:06
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия

Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Политика

Украина и Россия подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.
Обновлено в 03:30
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Экс-министр Украины Лановой уверен, что Россию ждёт распад

Вдалимир Лановой, ранее занимавший должность министра экономики Украины, убеждён, что Российской Федерации в дальнейшем уготовано только одно – распад страны.
Обновлено в 03:38
Политика

В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

В Совете Федерации прокомментировали RT данный законопроект. Доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей.
Обновлено в 02:14
Общество

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено вчера в 15:48
Общество

Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной

Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:41
Экономика

Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей

С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Хоккей

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Обновлено в 02:22
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Музыка

Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019

"Решение в пределах полномочий" Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении нелогичным.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Москве избили генерал-полковника в отставке

В Москве избили генерал-полковника в отставке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:54
Политика

Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений по туризму

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму не исполняются в срок.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Задержан бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей»

Полиция задержала бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Культура

Умерла актриса Лиза Шеридан из сериала «Нашествие»

Обновлено в 03:16
Единоборства

Умер российский боец ММА Аркадий Лисин

Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 15:55
Финансы

Годовая прибыль Сбербанка выросла на 11,1%

В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

Бобры впервые построили хатки в районе Бесединского моста в Москве

Пара бобров впервые за историю наблюдений построила хатку в нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста.
Обновлено в 02:18
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