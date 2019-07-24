Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне выросла до 30,8%ТАСС 09:19
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая, сообщил ЦБ РФ.
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Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
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Обновлено в 01:39
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Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
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Обновлено в 12:00
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Шоу-бизнес
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Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
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Армия и оружие
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