Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне выросла до 30,8%ТАСС 09:19
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая, сообщил ЦБ РФ.
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Гаджеты
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 вышел в версии с чипом Core i3 по цене $465
Новая версия получила чип Core i3-8145U.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Космическая рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» представила новые снимки различных космических объектов, в том числе центра Млечного пути и скопления галактик, в честь 20-летней годовщины с моменты ее запуска.
Обновлено в 06:04
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Глава МВД Латвии оправдался за то, что слушал выступление Лепса
Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс заявил, что слушал выступление российского певца Григория Лепса на фестивале Лаймы Вайкуле.
Обновлено в 10:33
Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Экономика
ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы
Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество
Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации
В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Россия начала поставку в Китай второго полкового комплекта ЗРК С-400
Из порта Усть-Луга отправилось судно, в котором находится первая партия техники, входящая в состав второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Обновлено в 08:25
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В лагере Тверской области массово отравились дети
В Тверской области следователи выясняют обстоятельства отравления детей в детском загородном лагере.
Обновлено в 10:50
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Общество
МВД предложило запретить в России некоторые виды анаболиков
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, которым предлагается включить в список сильнодействующих веществ некоторые виды анаболиков, соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:09
Игры
Dying Light 2. Выбор имеет значение
Обновлено в 02:12
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06