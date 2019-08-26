Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ. Это первое снижение показателя с декабря 2018 года.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%

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