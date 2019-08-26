Финансы
Rambler News ServiceДоля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря
Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.
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Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие
Украинский Ан-124 после модернизации станет «российским»
Как цитирует слова Мантурова издание «Интерфакс», модернизация позволит считать самолет Ан-124 «российским».
ФедералПресс 08:29
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
ЛигаNews.net 24 августа в 14:51
Авто
Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров
За сутки Audi e-tron проехал по 10 европейским странам, преодолев 1 600 километров.
110km.ru 08:44
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников
Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
Эхо Москвы 12:03
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Общество
В Англии пара отыскала самый большой клад в истории страны
Астрахань FM 09:32
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик»
В понедельник, 26 августа, «Салават Юлаев» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1. Состав уфимской команды стал максимально напоминать боевой — полноценно выздоровело так называемое легионерское звено.
News102.ru 12:12
Общество
Мэрия Москвы отказала в проведении шествия оппозиции 3 сентября
Московская газета 04:01
Здоровье
Названы мешающие похудеть факторы
Одним из факторов, мешающих похудеть, может быть стресс или недостаток сна.
Известия 00:29
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Общество
Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность
Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30