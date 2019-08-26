Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря

Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский госдолг впервые с начала года начал «терять» иностранцев

Росбалт10:50

Доля иностранцев в российском госдолге снизилась впервые с начала года

РБК10:22

5 главных событий предстоящей недели в экономике

Вести.Финанс01:23

Промсвязьбанк: Нерезиденты в июле замедлили покупки ОФЗ

Finam.Ru11:05

Нерезиденты в июле увеличили вложения в ОФЗ на 25 млрд руб

Финмаркет09:44

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%

ТАСС09:22

Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря

Rambler News Service10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие

Украинский Ан-124 после модернизации станет «российским»

Как цитирует слова Мантурова издание «Интерфакс», модернизация позволит считать самолет Ан-124 «российским».
ФедералПресс 08:29
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Известия 11:59
Происшествия

В Москве человек погиб, спасаясь от пожара

ТАСС 10:16
Космос

Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября

ЛигаNews.net 24 августа в 14:51
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Авто

Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров

За сутки Audi e-tron проехал по 10 европейским странам, преодолев 1 600 километров.
110km.ru 08:44
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Армия и оружие

Эрдоган: сухопутные части ВС Турции скоро войдут на север Сирии

Инфорос 08:37
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество

Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников

Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
Эхо Москвы 12:03
Здоровье

Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава

Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Общество

В Англии пара отыскала самый большой клад в истории страны

Астрахань FM 09:32
Происшествия

Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Политика

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Гаджеты

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик»

В понедельник, 26 августа, «Салават Юлаев» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1. Состав уфимской команды стал максимально напоминать боевой — полноценно выздоровело так называемое легионерское звено.
News102.ru 12:12
Общество

Мэрия Москвы отказала в проведении шествия оппозиции 3 сентября

Московская газета 04:01
Здоровье

Названы мешающие похудеть факторы

Одним из факторов, мешающих похудеть, может быть стресс или недостаток сна.
Известия 00:29
Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Общество

Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность

Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия

Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Известия 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное