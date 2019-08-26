Финансы
ТАССДоля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ. Это первое снижение показателя с декабря 2018 года.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Общество
В работе Facebook произошел сбой
В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector.
Газета.Ru 17:58
Политика
Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу
Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу в связи с отставкой большинства председателей, сообщает издание Axios.
Политика Сегодня 21:44
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Общество
Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Здоровье
Мужчины в России живут на десять лет меньше женщин
По результатам первых шести месяцев 2019 года женщины в России живут почти на десять лет дольше, чем мужчины.
UfaTime.ru 08:19
Армия и оружие
В Сирии распадается ранее мощная группировка боевиков
«Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась одной из самых мощных группировок на северо-западе Сирии.
ИА REX 05:11
Экономика
Международные интернет-активы Naspers могут быть оценены в $100 млрд
С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 1,48 трлн рэндов ($96,76 млрд).
Финмаркет 06:08
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва 09:28
Политика
На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ
Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.
ГЛАС.RU 05:08
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин критически отнесся к избраннице 20-летнего сына Валерии
В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.
RuNews24.ru 22:31
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости 20:26
Политика
Выборы президента в Румынии. Оппозицию сплотил независимый кандидат
Альянс для поддержки независимого кандидата в президенты Румынии Мирчу Дьякону образуют две оппозиционные партии, сообщает AGERPRES.
REGNUM 18:53
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Культура
Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень
Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
Политическая Экспертиза 13:30
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51