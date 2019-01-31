Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в декабре снизилась до 24,4%ТАСС 08:14
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в декабре 2018 года снизилась до 24,4% против 24,7% в ноябре, сообщил Банк России. Отмечается, что доля нерезидентов в ОФЗ обновила минимум апреля 2016 года, когда она составила 22,6%.
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