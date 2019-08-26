Финансы
Rambler News ServiceДоля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря
Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.
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Кино
Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей
Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия 10:32
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами
Калужские следователи виновником ДТП с пятью погибшими считают водителя бетономешалки.
Российская газета 11:11
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Кино
Актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль «Послание к человеку»
Один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку».
Петербургский дневник 01:57
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor 11:20
Происшествия
Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи
Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Шоу-бизнес
В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео
Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.
Регион online вчера в 10:07
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Российская газета 10:40
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Происшествия
В Воронежской области 12 человек погибли от отравления грибами
Общественное телевидение России 11:00
Политика
Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
ФАН 05:50
Происшествия
В Сочи иностранец изнасиловал и убил 5-летнюю дочь сожительницы
Гражданина Азербайджана признали виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери сожительницы в городе Сочи.
Московский Комсомолец 04:18
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Армия и оружие
Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии
Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке.
ФАН 05:33
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма
Известия 10:28
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не взял Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» не получил приглашение в национальную команду.
Нева Спорт 08:30