Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря

Кино Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Кино Актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль «Послание к человеку» Один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку».

Авто Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.

Происшествия Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.

Политика Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Футбол Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.

Шоу-бизнес В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Политика Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.

Происшествия В Сочи иностранец изнасиловал и убил 5-летнюю дочь сожительницы Гражданина Азербайджана признали виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери сожительницы в городе Сочи.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Здоровье Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.

Армия и оружие Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке.

Экономика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.