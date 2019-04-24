Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС 09:28

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.
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Доля иностранцев на рынке ОФЗ растет 3 месяца подряд

Profinance.ru10:13

Центробанк подсчитал долю нерезидентов на рынке ОФЗ

News.ru10:00

ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА 1 АПР - 26,7% ПРОТИВ 25,9% НА 1 МАРТА -- ДАННЫЕ ЦБР

Financial One09:07

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

ТАСС09:28
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Генетически идентичные бактерии ведут себя по разному

До сих пор ученые обычно считали, что хемотаксические свойства бактерий являются общей чертой вида или популяции, и все клетки ведут себя более или менее одинаково.
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Обновлено в 08:53
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Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
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Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
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Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
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Ростов — Локомотив 1:1 (Перерыв)

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
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Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

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Политика

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Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
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