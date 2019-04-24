Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС 09:28
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.
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Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
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В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.
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Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
ФБК утверждает, что Силуанову и Цаликову принадлежат участки на Рублевке.
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Российские ветераны обозлились на «похабные» игрушки ветеранов
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал появившуюся в интернет-магазинах мягкую игрушку-ветерана «похабщиной» и предложил провести рейды по торговым точкам в преддверии Дня Победы.
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Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
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Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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