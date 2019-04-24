Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС вчера в 09:28

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.
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На российском рынке облигаций федерального займа выросла доля нерезидентов

REGNUMвчера в 21:12

Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла до 26,7%

Накануне.Ruвчера в 13:30

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

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Доля иностранцев на рынке ОФЗ растет 3 месяца подряд

Profinance.ruвчера в 10:13

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В 1-м квартале НПФ Сбербанка половину накоплений граждан вложил в ОФЗ

Финмаркетвчера в 11:50

ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА 1 АПР - 26,7% ПРОТИВ 25,9% НА 1 МАРТА -- ДАННЫЕ ЦБР

Financial Oneвчера в 09:07
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Экономика

Премьер поручил Минстрою и ФАС следить за ценами на стройматериалы в интересах нацпроектов

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Обновлено в 02:05
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Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
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Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России

Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
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Объявлены цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Прием заказов на новинку начнется 1 мая 2019 года.
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