Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС вчера в 09:28
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА 1 АПР - 26,7% ПРОТИВ 25,9% НА 1 МАРТА -- ДАННЫЕ ЦБР
Financial Oneвчера в 09:07
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Под Магаданом три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Обновлено в 00:56
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Экономика
Премьер поручил Минстрою и ФАС следить за ценами на стройматериалы в интересах нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на строительные материалы для объектов, возводимых в рамках национальных проектов.
Обновлено в 02:05
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Здоровье
На каком боку спать полезней, рассказали медики
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном обстоятельной
Обновлено в 02:08
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей
Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Авто
Объявлены цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Прием заказов на новинку начнется 1 мая 2019 года.
Обновлено в 01:18