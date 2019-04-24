Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС 09:28

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

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