Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%ТАСС 09:28
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ. В последний раз доля нерезидентов в ОЗФ была выше данной отметки в июле 2018 года, когда она составила 27,9%.
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