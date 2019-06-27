Финансы
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая выросла до 30%ПРАЙМ вчера в 09:38
Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились к 1 июня до 2,462 триллиона рублей с 2,242 триллиона рублей на 1 мая. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 8,2 триллиона рублей с 8,073 триллиона на 1 мая.
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Вложения нерезидентов в ОФЗ увеличились до 2,462 трлн рублей, доля на рынке ОФЗ - до 30%
Вести.Финансвчера в 09:38
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Футбол
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Компания Chrysler решила «возродить» минивэн Voyager
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Экономика
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Политика
Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе
Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Сенат США принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Американские сенаторы обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится запрет на передачу Турции самолётов пятого поколения F-35.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Ла Лига презентовала новый мяч от Puma
Испанская Ла Лига презентовал мяч на следующий сезон.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Выпуск в море спасенных из «китовой тюрьмы» косаток снова перенесли
Выпуск косаток, которых доставили из бухты Средняя Приморского края на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их должны выпустить в вольеры, а затем в море, снова отложили из-за погоды, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в администрации Николаевского района.
Обновлено 26 июня в 03:20
Армия и оружие
Глава КНР назвал близкой к войне ситуацию в Персидском заливе
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию в Персидском заливе близкой к войне и призвал стороны к спокойствию.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Политика
Отравление Скрипаля: Тереза Мэй хочет, чтобы Россия выдала обвиняемых
Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй собирается требовать выдачи двух россиян, обвиняемых в отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери.
Обновлено вчера в 23:52
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться
Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности
В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42