Финансы

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июня выросла до 30,8%ПРАЙМ 09:20

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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь 2019 года выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с маем — до 30,8% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.
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