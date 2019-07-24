Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь 2019 года выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с маем — до 30,8% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июня выросла до 30,8%

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