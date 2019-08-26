Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль 2019 года снизилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с июнем — до 30% по состоянию на 1 августа, следует из материалов Банка России.

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июля снизилась до 30%

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