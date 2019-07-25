Финансы
Доля нерезидентов в 20-летних ОФЗ составила 49%ТАСС 05:48
По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая.
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Toyota обеспечит Олимпиаду в Токио крутыми технологиями
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В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
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Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Политика
В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.
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Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
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Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
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Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Волна сокращений ожидает Ульяновский автомобильный завод
Старые же модели автомобилей будут, как и раньше, производиться в Ульяновске, а новые – в Татарстане, где имеется современно оборудование, сообщает собеседник Ura.ru Однако глава департамента информации и общественных связей Ульяновского автозавода Константин Сазонов сообщил, что о переносе производства никаких решений пока не принималось.
Обновлено в 07:46
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Политика
Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.
Обновлено в 07:54
Происшествия
У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет
С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
В Эстонии базу НАТО оборудуют тоннелем для танков
Напомним, что в апреле на военную базу НАТО «Тапа» в Эстонии прибыла боевая техника и снаряжение контингента вооруженных сил Франции.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пожилая россиянка утонула в Черногории
Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.
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Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Происшествия
Криминального авторитета Олега Черного задержали в Подмосковье
Полицейские в Московской области задержали криминального авторитета Олега Черного.
Обновлено в 07:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:24
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
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Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01