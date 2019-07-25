Финансы
Доля нерезидентов в 20-летних ОФЗ составила 49%ТАСС 05:48
По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая.
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ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА 1 ИЮЛЯ - 30,8% ПРОТИВ 30% НА 1 ИЮНЯ -- ДАННЫЕ ЦБР
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