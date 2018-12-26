Финансы

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 24,7%
ПРАЙМ
вчера в 07:31

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрем — до 24,7% по состоянию на 1 декабря, следует из материалов Банка России.
ПРАЙМвчера в 07:31

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Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа в ноябре снизилась до 24,7%

ТАССвчера в 09:54

ЦБ: в руках нерезидентов находится 24,7% ОФЗ

News.ruвчера в 09:27

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря снизилась до 24,7%

Finam.Ruвчера в 07:25

Доля иностранцев на рынке российских ОФЗ продолжает сжиматься

Росбалтвчера в 09:04

Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Интерфаксвчера в 07:59

ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 24,7%

Вести.Финансвчера в 09:27

Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась к 1 дек до 24,7% -- данные ЦБР

Financial Oneвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
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Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту

Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
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Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Подозреваемый в убийстве таксиста вблизи улицы Крымский вал в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 01:53
Культура

Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась

Телепередача «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается, сообщила в Instagram ее ведущая Анастасия Ивлеева.
Обновлено вчера в 20:34
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
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Канада забросила 14 шайб в ворота Дании в стартовом матче МЧМ

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Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Обновлено вчера в 20:06
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе

Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

На оранжевой линии московского метро произошел сбой

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Общество

Роскачество составило советы по выбору ингредиентов для «оливье»

При выборе ингредиентов для всенародно любимого новогоднего салата «оливье» следует обращать внимание на даты консервации продуктов, а также на состав таких компонентов блюда, как «Докторская» колбаса.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Японии повесили двух преступников

Обновлено вчера в 21:46
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Челябинской области

Три человека стали жертвами пожара, по предварительным данным, в частном жилом доме в селе Еманжелинка Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Мария Бутина пожаловалась на отсутствие отопления в своей камере

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась отсутствие отопления и холод в своей одиночной камере, сообщает посольство РФ в Facebook.
Обновлено в 00:20
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

Обновлено вчера в 18:42
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Швеция обыграла Финляндию на старте МЧМ

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Армия и оружие

AP: военный источник в Израиле подтвердил нанесение ударов в Сирии

Представитель израильских структур безопасности подтвердил агентству Associated Press, что Израиль нанес удары по целям в Сирии вечером 25 декабря.
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Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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