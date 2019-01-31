Финансы
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в декабре снизилась до 24,4%ПРАЙМ 08:32
Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 января до 1,79 триллиона рублей с 1,798 триллиона рублей на 1 декабря, или на 8 миллиардов рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января вырос до 7,325 триллиона рублей с 7,287 триллиона на 1 декабря.
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