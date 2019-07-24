Экономика
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 июля выросла до 30,8%Finam.Ru 09:51
По состоянию на 1 июня 2019 года при общем объеме рынка в 8,200 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,462 трлн. рублей или 30,0%. По состоянию на 1 июля 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 28,2% или 1,982 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,033 трлн. рублей.
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