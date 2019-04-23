Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко вырослаКоммерсантъ 06:00

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
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Эксперты насчитали миллиарды нелегальных сигарет в России

Life.ru08:20

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Ведомости06:01

Эксперты оценили в 70 млрд руб. потери бюджета из-за нелегальных сигарет

РБК07:00

Эксперты назвали регионы с наибольшей долей нелегальных сигарет

Rambler News Service06:48

Эксперты: каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной

ТАСС06:42

Количество нелегальных сигарет в России выросло

News.ru07:23

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Коммерсантъ06:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Обновлено в 11:14
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Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Обновлено в 11:02
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Футбол

Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»

Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

«Ювентус» переключил внимание с Марсело на защитника «Бенфики»

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.
Обновлено в 10:21
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Экономика

Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Ростова Виталия Кушнарева, сообщает пресс-служба гордумы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Общество

Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
Футбол

Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Спорт

Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Экономика

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Экономика

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз

Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Футбол

Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛ

Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:15
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество

Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель", соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:31
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