Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко вырослаКоммерсантъ 06:00
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
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Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Футбол
Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Ювентус» переключил внимание с Марсело на защитника «Бенфики»
Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.
Обновлено в 10:21
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Ростова Виталия Кушнарева, сообщает пресс-служба гордумы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Общество
Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»
Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
Футбол
Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Спорт
Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Футбол
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛ
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:15
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество
Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель", соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:31