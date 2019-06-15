Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает НабиуллинаРИА Новости 05:27
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
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