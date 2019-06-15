Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает НабиуллинаРИА Новости 05:27
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика
Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25
Технологии
Microsoft не отказывается от Internet Explorer в Windows 10
Любопытно, что Internet Explorer является более популярным, чем старая версия Microsoft Edge (которая на движке EdgeHTML), а большинство его пользователей до сих пор "сидят" на Windows 7.
Обновлено вчера в 16:20
Баскетбол
Мозгов не уверен, что поможет сборной России на чемпионате мира
Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к предстоящему чемпионату миру и сыграть за сборную России .
Обновлено в 06:28
Политика
В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах
Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Обновлено в 04:38
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Транспорт
Смольный планирует организовать 590 новых автобусных остановок
Напомним, что Смольный готовится претворить в жизнь масштабную реформу общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать.
Обновлено в 07:41
Здоровье
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56