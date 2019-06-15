Экономика

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает НабиуллинаРИА Новости 05:27

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Набиуллина прогнозирует снижение доли расчетов в долларах между Россией и ЕС

Коммерсантъ07:00

Набиуллина спрогнозировала рост доли нацвалют в торговле РФ с ЕС

Экономика сегодня06:52

Набиуллина считает, что доля нацвалют в торговых расчетах между Россией и ЕС будет расти

ТАСС06:20

Набиуллина: доля национальных валют в торговле России с ЕС будет расти

RT на русском05:47

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

РИА Новости05:27

Набиуллина: Доля национальных валют в торговле России с ЕС будет расти

ПРАЙМ05:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено вчера в 14:21
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено вчера в 23:49
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Общество

Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика

Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Происшествия

На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами

Обновлено в 06:25
Технологии

Microsoft не отказывается от Internet Explorer в Windows 10

Любопытно, что Internet Explorer является более популярным, чем старая версия Microsoft Edge (которая на движке EdgeHTML), а большинство его пользователей до сих пор "сидят" на Windows 7.
Обновлено вчера в 16:20
Баскетбол

Мозгов не уверен, что поможет сборной России на чемпионате мира

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к предстоящему чемпионату миру и сыграть за сборную России .
Обновлено в 06:28
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах

Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Путин призвал продолжать СВПД по Ирану

Обновлено в 04:38
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Транспорт

Смольный планирует организовать 590 новых автобусных остановок

Напомним, что Смольный готовится претворить в жизнь масштабную реформу общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать.
Обновлено в 07:41
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Качественные изображения iPhone XR 2019

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное