Экономика

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает НабиуллинаРИА Новости 05:27

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина обещает рост доли нацвалют в торговых расчетах между РФ и ЕС

ФАН08:31

Набиуллина прогнозирует снижение доли расчетов в долларах между Россией и ЕС

Коммерсантъ07:00

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Набиуллина спрогнозировала рост доли нацвалют в торговле РФ с ЕС

Экономика сегодня06:52

Набиуллина: Доля национальных валют в торговле России с ЕС будет расти

ПРАЙМ05:27
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Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

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Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
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Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
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Футбол

Анюков станет тренером в «Зените»

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе после выступления на Театральной площади города.
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Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
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Происшествия

В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Политика

Индия введет пошлины на товары из США

Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
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Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
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Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
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Хоккей

Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
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Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Происшествия

Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали

По информации агентства Франс Пресс, погибли восемь человек, еще 16 получили ранения. Ранее СМИ сообщали, что всего было два взрыва.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
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Сейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям Риги

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Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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