Доля кредитных машин в продажах достигла максимумаКоммерсантъ вчера в 17:52

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.

с чего всё началось

В феврале снижение оказалось чуть меньше и составило год к году 1,2%. При этом, по данным бюро кредитных историй (БКИ), значительно выросла доля машин, продаваемых в кредит. Согласно оценке НБКИ, в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 59%.

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