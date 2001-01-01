Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимумаКоммерсантъ вчера в 17:52

В феврале снижение оказалось чуть меньше и составило год к году 1,2%. При этом, по данным бюро кредитных историй (БКИ), значительно выросла доля машин, продаваемых в кредит. Согласно оценке НБКИ, в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 59%.
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Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
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