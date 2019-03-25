Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимумаКоммерсантъ вчера в 17:52

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
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Автопродажи в России сократились, несмотря на увеличение числа автокредитов

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Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
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Представлена тюнинг-версия электрического кроссовера NIO ES8

Ателье RevoZport разработало особенную модификацию электрического кроссовера NIO ES8.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Общество

Алексей Текслер готовит засекреченную поездку по Челябинской области

Новый временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер сегодня совершит поездку по региону.
Обновлено в 04:15
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Авто

Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России

В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Авто

Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Политика

Евросоюз не проводит расследование против Порошенко

Слова лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об антикоррупционном расследовании ЕС и США в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья

Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Экономика

Банк «Открытие» выделит УГМК кредит на 21 млрд рублей

Банк "Открытие" предоставит Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на 21 млрд руб. Эти деньги предприятию выдадут сроком на десять лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Израиль стягивает войска к сектору Газа

Утром в понедельник палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.
Обновлено в 05:01
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Спорт

Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о пополнении в тренерском штабе национальной сборной, передают "Известия".
Обновлено в 01:12
Футбол

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов

Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
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Единоборства

Артем Лобов: Конор Макгрегор не покидал клуб SBG

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может появиться в залах ATT в Атланте или в других залах, но он не покидал родного клуба SBG, расположенного в Дублине.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии

Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»

Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
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Политика

Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
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