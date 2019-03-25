Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимумаКоммерсантъ вчера в 17:52

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
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Автопродажи в России сократились, несмотря на увеличение числа автокредитов

Красная весна03:03

Доля кредитных автомобилей достигла максимума

Саминвестор03:02

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Коммерсантъвчера в 17:52
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Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
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Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
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Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Политика

Рогозин оценил строительство космодрома «Восточный» в 92 млрд рублей

Обновлено в 03:36
Общество

Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации до конца 2019 года планируют перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 03:20
Общество

Врио Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram

Обновлено 23 марта в 07:54
Экономика

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика

«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
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Сергей Безруков восходит на престол

Обновлено в 02:30
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Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою

Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Совбез: установлены 400 человек, «минирующие» объекты по телефону

Российские правоохранительные органы установили около 400 "телефонных террористов", которые "минировали" в 2019 году различные объекты в России.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Елена Беркова невысоко оценила секс с актером Андреем Стояновым

Елена Беркова невысоко оценила секс с актером Андреем Стояновым Порнозвезда откровенно рассказала о взаимоотношениях с бывшим супругом.
Обновлено в 02:43
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Футбол

Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»

Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Германия одержала победу над Голландией

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»

Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Технологии

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого.
Обновлено вчера в 16:41
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 03:42
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Политика

Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400

Турция не намерена отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:47
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
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Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Путешествия

Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам

Российские туристы рассказали, как они относятся к поездкам на две-четыре ночи.
Обновлено в 01:00
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
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