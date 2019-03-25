Авто
Доля кредитных машин в продажах достигла максимумаКоммерсантъ вчера в 17:52
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Общество
Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург
Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации до конца 2019 года планируют перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 03:20
Общество
Врио Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram
Обновлено 23 марта в 07:54
Экономика
Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД
Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 00:29
Кино
Сергей Безруков восходит на престол
Обновлено в 02:30
Единоборства
Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Совбез: установлены 400 человек, «минирующие» объекты по телефону
Российские правоохранительные органы установили около 400 "телефонных террористов", которые "минировали" в 2019 году различные объекты в России.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Елена Беркова невысоко оценила секс с актером Андреем Стояновым
Елена Беркова невысоко оценила секс с актером Андреем Стояновым Порнозвезда откровенно рассказала о взаимоотношениях с бывшим супругом.
Обновлено в 02:43
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Германия одержала победу над Голландией
Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»
Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Технологии
У российских военных может появиться собственный мобильный оператор
MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого.
Обновлено вчера в 16:41
Космос
Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты
Обновлено в 03:42
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Политика
Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400
Турция не намерена отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
Обновлено в 02:55
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Российские туристы рассказали, как они относятся к поездкам на две-четыре ночи.
Обновлено в 01:00
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46