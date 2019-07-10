Экономика
Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30%ТАСС 06:53
"Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.
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Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Кино
Звезда фильма «Люди в черном» умер на 89-ом году жизни
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Политика
Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России
Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Прервано движение на Бутовской линии московского метро
Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 06:56
Экономика
Куйвашев встретился с вице-президентом Ирана по науке
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сареном Саттари.
Обновлено в 04:41
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность.
Обновлено в 07:12
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Экономика
Группа ПИК нарастила продажи на 15% в первой половине 2019 года
"Общая площадь выведенной в продажу недвижимости, составила 687 тыс. кв.м, что на 21,1% меньше, чем в первом полугодии 2018 года (871 тыс. кв.м). За отчетный период объем ввода в эксплуатацию составил 513 тыс. кв.м (в первом полугодии 2018 года ввод составил 286 тыс. кв.м)", - отмечается в материалах.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове
Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Здоровье
В Тюмени родился младенец весом в 600 граммов
Тюменские врачи спасли младенца, который родился весом всего 590 граммов. Об этом «URA.RU» сообщили в городском перинатальном центре.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Онкооптимизм из Института Кюри
Социальных аналогий не подсказываю, читателям газеты "Солидарность" они должны быть ясны.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Политика
США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 06:56
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51