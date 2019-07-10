Экономика

Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30%ТАСС 06:53

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"Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.
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