Финансы
Доля иностранцев в ОФЗ РФ продолжает растиNews.ru вчера в 11:14
Иностранцы продолжают увеличивать присутствие на рынке российского госдолга. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По её данным, их доля к концу мая продолжила расти и составила 28,9% против 27,1% месяцем ранее.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Обновлено в 05:19
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Галкин отдохнул на природе с женой и детьми
Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Генпрокуратура ведёт новое расследование по ЮКОСу
В ходе организованного государством инвестиционного конкурса в декабре 1995 года 33 процента акций ЮКОСа продали по «бросовой» цене — за 9 млн долларов, рассказал советник генпрокурора.
Обновлено в 06:22
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.
Обновлено в 05:55
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Культура
Стали известны победители премии «Культурное наследие»
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Матч ТВ» назвал комментаторов на финал Лиги чемпионов
Обновлено в 05:19
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39