Речь идет о том, чтобы четко и как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять.

Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.

Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%

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