Речь идет о том, чтобы четко и как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять.

Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в госкорпорации «Ростех» уже в этом году может составить 29%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

Доля гражданской продукции «Ростеха» к концу года может дойти до 29%

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Армия и оружие Армия и оружие Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой

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Политика Политика The Bell: Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России Другой источник сказал, что в разговоре с представителем соцсети господин Кириенко не смог дать гарантий того, что открытие офиса снимет претензии Роскомнадзора к Facebook.

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