Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%РИА Новости08:21
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
РИА Новости08:21
От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе.
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