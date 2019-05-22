Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%ТАСС 04:36
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия
В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками
Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12
Политика
Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Культура
«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель
В начале видео Юрий Дудь спросил у своего гостя, можно ли назвать Манчестер — английским Челябинском, на что Алексей Иванов дал неожиданный ответ.
Обновлено в 06:07
Политика
Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным
Обновлено в 04:38
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак
Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Игры
THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen
Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Общество
Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Общество
Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты
В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка
В Приморском районе Петербурга полиция приступила к проверке травмирования маленького ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол
Президент ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе Нандо де Коло
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о возможных изменениях состава команды.
Обновлено в 05:50
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44