Экономика

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%ТАСС 04:36

Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
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Доля безналичных расчетов выросла до 61%

Метагазета06:00

Доля безналичных платежей в РФ достигла 61%

Якутия 2405:32

В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%

Urbc.Ru05:51

Рост доли безналичной оплаты будет продолжаться, уверены в ЦБР

Финмаркет04:37

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

ТАСС04:36

Доля безналичных платежей в РФ в мае достигла 61%

ПРАЙМ04:53

В мае доля безналичных платежей в России достигла 61%

DP.RU05:37
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Происшествия

В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками

Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12
Политика

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Культура

«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель

В начале видео Юрий Дудь спросил у своего гостя, можно ли назвать Манчестер — английским Челябинском, на что Алексей Иванов дал неожиданный ответ.
Обновлено в 06:07
Политика

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

Обновлено в 04:38
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак

Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Религия

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Игры

THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen

Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Общество

Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»

Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Общество

Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты

В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка

В Приморском районе Петербурга полиция приступила к проверке травмирования маленького ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол

Президент ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе Нандо де Коло

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о возможных изменениях состава команды.
Обновлено в 05:50
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Путешествия

По Москве-реке начали ходить цветные трамвайчики-кабриолеты

Обновлено в 04:05
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено вчера в 18:44
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