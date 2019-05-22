Экономика

В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%Urbc.Ru 05:51

Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя Центрального банка Ольгу Скоробогатову.
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Через 10–20 лет доля безналичных расчетов приблизится к 100% — эксперт

REGNUM07:22

Доля безналичных расчетов выросла до 61%

Метагазета06:00

Доля безналичных платежей в РФ достигла 61%

Якутия 2405:32

Доля безналичных платежей в РФ в мае достигла 61%

ПРАЙМ04:53

Рост доли безналичной оплаты будет продолжаться, уверены в ЦБР

Финмаркет04:37

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

ТАСС04:36

В мае доля безналичных платежей в России достигла 61%

DP.RU05:37
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К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
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Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.
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