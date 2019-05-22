Экономика
В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%Urbc.Ru 05:51
Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя Центрального банка Ольгу Скоробогатову.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Технологии
МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:20
Музыка
«Баста Раста»: Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
В своей песне «Баста Раста» рок-музыкант высказал свое мнение о криптовалюте, подкастах, а также «зомби в музее».
Обновлено в 05:55
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Сотовые операторы отменяют плату за входящие вызовы в роуминге в Крыму
Операторы стали отменять плату за входящие звонки в роуминге в Крыму.
Обновлено в 05:21
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.
Обновлено в 03:55
Кино
Писатель Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов»
Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов "Песни Льда и Пламени", ставшего литературным первоисточником сериала "Игра престолов", прокомментировал завершение телешоу и намекнул, какими будут его последние романы про борьбу Семи королевств за Железный трон.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Арашукова лишили полномочий сенатора
Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.
Обновлено в 03:49
Политика
Apple исправила некорректное отображение Крыма на картах
Американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своем приложении «Карты», сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом
Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
На Мытной улице в Москве провалился грунт
Движение транспорта затруднено на Мытной улице в центре Москвы из-за провала грунта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:27
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Экономика
Вагоны с аромадизайном появятся в РЖД
Обновлено в 06:55
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18