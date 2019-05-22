Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%ТАСС 04:36
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Здоровье
В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей
Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе
«Военные корабли, которые находятся в Персидском заливе, — под полным контролем военно-морских сил КСИР и армии, беспокоиться не о чем», — приводит его слова Fars.
Обновлено в 15:31
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая
Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер Nioh 2
Обновлено в 12:49
Происшествия
Наркоторговец в России впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 05:48
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено в 10:18
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Обновлено в 09:06
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет
Отечественная телеведущая Ольга Орлова решила перечислить преимущества женщин, перешагнувших возрастной рубеж в 40 лет.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Музыка
В СПЧ предостерегли от запрета концертов молодежных исполнителей
Ответственный секретарь добавила, что если необходимо, можно "сделать возрастной ценз на посещение концертов этой группы, это вполне реально в рамках действующего законодательства".
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13