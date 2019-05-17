Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%ТАСС 04:17

Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.
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Сбербанк: доля безналичных платежей в России в I квартале составила почти 50%

Банки.ру13:36

Петербург и Ленобласть вошли в первую десятку регионов, оплачивающих покупки картами

Фонтанка.Ру10:02

Доля безналичных платежей в России в этом году достигла 49,4%

Областная газета05:16

В России доля безналичных платежей выросла до 49,4%

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Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

ТАСС04:17

Москва не вошла в топ-10 регионов-лидеров по доле оплаты покупок картами

РБК07:23

Сбербанк: тренд на безналичный расчет сохраняется

CustomsForum.ru04:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
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В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
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Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

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Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено в 13:01
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
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В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя

Обновлено в 14:29
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Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета

Обновлено в 12:40
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
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Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
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Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 14:02
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

«Скажите спасибо Повалий»: врачи спасают выброшенную матерью девочку

Обновлено в 13:48
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В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
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Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
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